BRUMMEN - Op vrijdag 22 december vindt het kerstklaverjassen voor koppels bij Sportclub Brummen plaats. Wie mee wil spelen op deze gezellige avond, kan zich aanmelden bij een van de organisatoren van het evenement: Jurgen Koldewijn (0575-567140) en Ingrid Ellens (0575-564310). Opgave kan tot vrijdag 15 december. Kosten per koppel € 7,50. Het kaartfestijn vindt plaats in de kantine van Sportclub Brummen en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is een ieder van harte welkom.