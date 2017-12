Nieuw bij SC Doesburg: Toppers in beweging

DOESBURG - Toppers in beweging is een onderdeel van SC Doesburg dat zich inzet voor kwetsbare kinderen. Kinderen met autisme, gedragsproblemen en/of een lichte verstandelijke beperking, kunnen in een veilige omgeving deelnemen aan verschillende sportieve activiteiten.

Op woensdag 6 december gaat Toppers in beweging van start en zijn kinderen en ouders van 15.30 tot 16.30 welkom op het sportpark. Onder begeleiding van Rick Bosch en Peter Taankink gaan de kinderen gezellig samen bezig, waarbij ieder kind zichzelf kan en mag zijn.

Voor informatie: bosch46@ook mail.nl of tel.: 06-53785016