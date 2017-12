Heidy Melissen wordt lijsttrekker van SP Doesburg

DOESBURG - Heidy Melissen is vorige week unaniem verkozen door de leden van de Doesburgse SP om de lijst voor de gemeenteraads-verkiezingen van 2018 aan te voeren.



Als thuiszorgmedewerkster werd Heidy door de bezuinigingen op de thuiszorg politiek actief. Na het hierdoor aangewakkerde politieke bewustzijn, zet ze zich met net zoveel passie in voor bijvoorbeeld behoud van het schoolzwemmen, natuurbehoud en onderwijs, armoedebestrijding en betaalbaar wonen. Van actievoerder in de thuiszorg werd ze fractievoorzitter in de gemeenteraad en nu lijsttrekker in Doesburg.