Op z'n verjaardag op bezoek bij Sinterklaas

LAAG-SOEREN - Op zijn verjaardag, dinsdag 5 december, meldt de Sint zich al om 8.30 bij basisschool ’t Schaddeveld in Laag-Soeren. Daar wacht hem een warm welkom door de kinderen van de school met muziek door leden van Sempre Crescendo.

Helaas heeft de Goedheiligman maar even tijd, want hij wil nog veel meer kinderen bezoeken voordat hij weer naar Spanje gaat. De kinderen hopen dat het lang genoeg is om hun ingestudeerde toneelstukje uit te voeren. Sinterklaas trakteert op zijn verjaardag de aanwezigen op koffie en speculaas. Een mooie gelegenheid om Sinterklaas nu eens echt met zijn verjaardag te feliciteren. Iedereen is van harte welkom in ’t Sprengenhus vanaf 8.20 uur.