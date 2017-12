Inwoner uit Velp wint 10.000 euro bij BankGiro Loterij

VELP – Een grote verrassing voor een inwoner uit Velp. Hij heeft bij de BankGiro Loterij 10.000 euro gewonnen. Deze week werd hij verrast met het goede nieuws.



De BankGiro Loterij maakt iedere dag de winnaar van een prijs bekend. Elke werkdag gaat er 10.000 euro uit, elke zaterdag 100.000 euro en elke zondag wordt de winnaar van een auto bekendgemaakt. Daarnaast reikt de loterij iedere maand ook nog eens 1 miljoen euro uit. De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele organisaties zoals musea, molens en monumenten. Met de helft van ieder lot dragen de ruim 600.000 BankGiro Loterij-deelnemers maandelijks bij aan cultuur in Nederland. Hierdoor kon de Loterij in 2017 66,9 miljoen euro verdelen onder 66 culturele instellingen.