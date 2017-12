De Beekwal blij met Tovertafel

EERBEEK - In verzorgingshuis De Beekwal, bood de stichting Activate & Exposure een zogenaamde Tovertafel aan. Dat is een aan het plafond bevestigde projector die op een willekeurige tafel beelden in spelvorm beelden projecteert. Ideaal om mensen met dementie letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Eén van de belangrijkste activiteiten van de Eerbeekse stichting die activiteiten in het dorp ondersteund, is het tweejaarlijkse Halloweenfeest. De winst van dat evenement wordt besteed aan goede doelen en namens De Beekwal dienden Anita Westerink en Greetje Klaassen het verzoek voor de Tovertafel in. Hun wens werd verhoord en donderdag werd de tafel in De Beekwal aangeboden en meteen in gebruik genomen. - foto: Han Uenk