DIEREN - Toneelvereniging Micro speelt zaterdag - onder regie van Henk Holterman - de klucht ‘Een lijk in de badkamer’. Ze doen dat in Theater Theothorne in Dieren. De zaal gaat om 19.30 uur open, de voorstelling start om 20.00 uur.

Micro neemt de bezoeker dit jaar mee naar de huiskamer van Maurice en Betty. Hun huwelijk laat zich het best omschrijven als een comfortabele sleur. Reden voor Betty om een bekend acteur en zijn vrouw uit te nodigen voor het eten, dit overigens zeer tegen de wil van Maurice, die zich een ontspannen avondje had voorgesteld. Maar nog voor de eerste gang op tafel staat, gooit een dode man in de badkamer van Maurice en Betty roet in het eten. Niemand in huis die weet wie deze man in de badkamer is en hoe hij daar terechtgekomen is. Of toch wel? Al snel na de vondst van het lijk wordt duidelijk dat er een mooie prijs op zijn hoofd staat, dood of levend! Plots worden de aanwezigen loslippig en dat maakt de zaak er niet eenvoudiger op. Gelukkig niet zo bloederig en eng als dat de titel wellicht doet vermoeden, maar de intrige levert een voorstelling op met spanning en een ontspannende lach, die perfect past binnen de Micro-traditie.

Bezorg uzelf een waterdicht alibi voor deze avond en reserveer snel uw kaarten op de website van Micro: www.micro-toneel.nl/reserveren. Kaarten zijn ook te koop bij Primera Sloot op het Callunaplein of aan de bar van Theater Theothorne. Dan bent u geen verdachte meer…