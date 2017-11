Dorcas Voedselactiein Dierense supermarkten

DIEREN - In de week van 29 oktober tot en met 5 november wordt voor de 22e keer de Dorcas Voedselactie gehouden. In Dieren wordt de voedselactie op zaterdag 4 november gehouden in de supermarkten Albert Heijn, Coop en Emté.

Vrijwilligers van Dorcas delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten doen een boodschapje extra en geven deze af aan de vrijwilligers. Direct na de voedselactie worden de verzamelde goederen verwerkt tot voedselpakketten en vervolgens door Dorcas zo spoedig mogelijk getransporteerd en uitgedeeld aan de allerarmsten in de landen als Oekraïne, Moldavië, Albanië en Roemenië.

