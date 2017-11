Alles Om Doesburg scoort landelijk

DOESBURG - Alles Om is niet alleen een zeer gezellige herenkegelclub in Doesburg, maar ze neemt het kegelen ook uiterst serieus. Dit blijkt wel uit het feit dat zij deelnemen aan ondermeer de landelijke competitie van de Koninklijke Ned. Kegelbond (KNKB), de competitie van de Oost Gelderse Kegelbond (OGK) en andere wedstrijden op 'vreemde banen'.

In dat kader deden zij ook mee aan de bekerwedstrijd van de KNKB, die als pilot voor de Derde Divisie diende. Zo togen Jan Cornelissen, Jaap Ostermeier, Jan Pastoor, Gerard Pelgrom en Herman Pelgrom op 22 oktober naar de prachtige kegellocatie in Malden. Het leuke van deze wedstrijd was, volgens de voorzitter van de SKD2007 Cor de Jong in zijn huldigingtoespraak, dat de tegenstander direct werd verslagen en vond dit leuker dan dat alleen het gevallen hout (kegels) telde. Hij somde de verrichtingen van de mannen uitgebreid op, wat resulteerde in deelname aan de kruisfinale, waar Alles Om Doesburg het moest afleggen tegen Leeuwarden en toch de zeker niet onverdienstelijke 2e plaats veroverde.

Dat dit in Doesburg niet ongemerkt voorbij zou gaan, werd duidelijk toen dit succesvolle 5-tal op hun clubavond op 27 oktober werd gehuldigd. Veel leden van de Doesburgse kegelgemeenschap waren naar het kegelhuis gekomen om bij deze huldiging aanwezig te zijn en hen te feliciteren met dit behaalde resultaat. Zij werden uiteraard in de bloemetjes gezet.

Alles Om lid Henk Gielink nam tot slot het woord en was trots op de verrichtingen van zijn clubleden en overhandigde hen een gepast geschenk. En niet alleen hij, maar ook de kegelaars van Doesburg zijn trots met het door hen behaalde resultaat!