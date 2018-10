Werkbijeenkomst Vinden en Verbinden bij het Inloophuis

DIEREN - Het Inloophuis Dieren houdt op donderdag 11 oktober de werkbijeenkomst Vinden en Verbinden. Deze interactieve bijeenkomst duurt van 14.30 tot 17.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wisselen mensen uit het werkveld ervaringen uit over hoe, met name, kwetsbare ouderen uit huis komen om aan activiteiten deel te nemen.

Het Inloophuis startte, mede op verzoek van de gemeente Rheden, eind 2017 de recreatieve dagbesteding, met als rode draad ontmoeting en contact. Dit omdat mensen langer thuis wonen en het netwerk om hun heen zien veranderen. Naast de vaste inloop in de Huiskamer houdt het Inloophuis tal van activiteiten. Echter, ook de organisatie ervaart dat de doelgroep ouderen onvoldoende wordt bereikt. Bovendien merken ze dat er een drempel is om over te komen. “Eigenlijk twee drempels: de eerste om sowieso het eigen huis uit te komen en de tweede om ergens anders aan een activiteit deel te nemen”, vertelt Jos Meerssman, beroepskracht bij het Inloophuis. “Voor het Inloophuis is het geen must dat mensen naar ònze activiteiten komen. Als mensen maar in actie komen om hun eigen netwerk te vergroten. Waar dat ook is.”

Samen met professionals uit het werkveld gaat het Inloophuis daar iets aan doen. Het Inloophuis informeert tijdens de werkbijeenkomst over de activiteiten en mogelijkheden, het werkveld kent de doelgroep en speelt een rol in het wegnemen van drempels. Vinden en verbinden dus. Voor de bijeenkomst zijn uitnodigingen verstuurd naar huisartsen, thuiszorg- en thuishulporganisaties, vrijwilligersorganisaties en anderen die contact hebben met de doelgroep.

Naast ouderen behoren ook andere mensen die om welke reden dan ook thuiszitten tot de doelgroep. “Het gaat niet alleen om deelname aan activiteiten. Mensen zijn ook welkom als vrijwilliger. Bijvoorbeeld het bijhouden van de tuin rondom het Duynhuis, het verzamelgebouw waar het Inloophuis is gevestigd. Deelnemen aan activiteiten en iets voor een ander doen lopen veel door elkaar bij de recreatieve dagbesteding”, besluit Meerssman, die eigenlijk liever praat over vrijetijdsbesteding.

Naast het recreatieve deel gaat een aparte groep mensen tijdens de werkbijeenkomst aan de slag met de kansen voor arbeidsmatige dagbesteding in het Duynhuis. Ook hier is een brede doelgroep van langdurige werklozen, statushouders tot mensen met een afstand van de arbeidsmarkt. Mensen of organisaties die geen uitnodiging hebben ontvangen en een bijdrage aan de bijeenkomst kunnen leveren, zijn van harte welkom. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jos@inloophuisdieren.nl.