BRUMMEN - Buurtschap Rhienderen in Brummen stond afgelopen weekend geheel in het teken van het komende seizoen: de herfst. De bekende Najaarsfair werd zondag gehouden, met voorafgaand op zaterdag een Najaarsfest met muziek uit de jaren '80 bij 't Zwientje. Bezoekers genoten zondag van de vele kramen en diverse foodtrucks. De kinderen vermaakten zich bij de vele activiteiten, waaronder je eigen tol maken (foto). Ook was er een roofvogelshow, een draaimolen en een bungee-trampoline. Fans van Micky en Minny Mouse kregen de kans dit Disney-duo in levende lijve te ontmoeten.

Foto: Han Uenk