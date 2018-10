Zestig jaar getrouwd

SPANKEREN - Wim en Greetje Aalders uit Spankeren vierden maandag hun zestigjarig huwelijksfeest. Dat deden ze thuis in Spankeren, in huiselijke kring.

Wim Aalders uit Spankeren (85) en Geertje Hoekman uit Loenen (83) trouwden op 1 oktober 1958. En hoewel ze drie keer verhuisden tijdens hun huwelijk, gebeurde dat allemaal binnen een straal van honderd meter. Ze hadden eerst een boerenbedrijf aan de Overweg in Spankeren. Later verhuisden ze daarmee naar de overzijde van de weg, de Dorpsweg. En een aantal jaren geleden verhuisden ze weer terug naar de Overweg, nadat ze hun bedrijf hadden beëindigd. Het paar kreeg drie dochters en heeft ook vijf kleinkinderen.

Wim en Geertje Aalders waren altijd zeer actief in het Spankerense verenigingsleven. Hij was 50 jaar bestuurslid en later erelid van de Oranjevereniging en zat ook in het bestuur van de IJsvereniging. Geertje was liefst 55 jaar actief bij de Plattelandsvrouwen. Hun hobby’s zijn tuinieren en fietsen en Geertje gaat nog wekelijks zwemmen. Het houdt hen fit, al komen er zo links en rechts wat fysieke klachtjes. “Maar dat hoort er bij. Het is allemaal niet ernstig”, lachen ze dat weg.

Foto: Wencel Maresch