Rechter: Rhedenaar moet uitbouw afbreken

RHEDEN - Willem Kruithof uit Rheden moet een recente uitbouw aan zijn woning in de Mauritiusstraat laten afbreken, zoals het college van Rheden eerder ook al zei. Dat oordeelde de Rechtbank Arnhem vorige week, nadat de Rhedenaar in beroep ging tegen de uitspraak van de gemeente.

"Het college van burgemeester en wethouders van Rheden mocht handhavend optreden tegen de uitbouw van een woning in Rheden", aldus de bestuursrechter. Kruithof had een omgevingsvergunning gevraagd en gekregen om een uitbouw aan zijn woning te bouwen. Dat gebeurde in 2016. Hij wilde twee slaapkamers realiseren voor de opvang van pleegkinderen. Na de bouw bleek echter dat de uitbouw meer naar voren was geplaatst dan was aangevraagd. Daarop kreeg de Rhedenaar van de gemeente te horen dat hij de uitbouw deels moest verwijderen.

De rechtbank heeft het college nu gelijk gegeven aangezien er inderdaad is afgeweken van de verleende omgevingsvergunning. "Het college weigert de nieuwe situatie alsnog te vergunnen en heeft dat ook mogen weigeren", vindt de rechtbank. Ook het feit dat buurtbewoners hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de gerealiseerde uitbouw, mocht niet baten. De rechtbank wijst er op dat het college 'ook het algemeen belang in het oog moet houden'.

Kruithof beraadt zich nu op vervolgstappen. Wellicht dat hij de gang naar de Raad van State maakt. Hij heeft zes weken de tijd om daarover na te denken. Het liefst zou hij zien dat de gemeente terugkomt op haar beslissing dat de uitbouw deels moet worden afgebroken. "Dat de gemeente er niet op wíl terugkomen, betekent niet dat het niet kan. En ik vraag me ook af wat nu precies het 'algemeen belang' is waar de rechter over spreekt. Hoe wordt het algemeen belang gediend als mijn pleegzorgplaats kleiner wordt?"