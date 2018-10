Nieuwe lesmethode voor De Kameleon

VELP - Om ouders van leerlingen op openbare basisschool De Kameleon in Velp kennis te laten maken met de nieuwe lesmethode Kwink, mochten zij vorige week dinsdagochtend een les bijwonen.

Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren waarmee de school sinds dit nieuwe schooljaar werkt. Erik Slag, leerkracht van groep zeven/acht en Kwink-coach, is enthousiast: “De kracht van deze methode is dat we het door de hele school invoeren, dus niet alleen bij de leerlingen uit groep een tot en met acht, maar ook bij de ouders en leerkrachten. Drie belangrijke regels staan centraal bij deze methode: we zorgen voor rust in de school, we zijn aardig voor groot en klein en we zijn zuinig op alle spullen. Deze kapstokregels hebben wij zelf bedacht.”

Iedere week behandelt de leerkracht van iedere groep een ‘Kwink van de week’. Vorige week, tijdens de open les voor ouders, luidde de Kwink: ‘geef een sterk compliment’. Iedere klas behandelt iedere week hetzelfde onderwerp. Slag: “Denk eens na over hoe je een compliment kan geven. Een compliment kan gaan over hoe iemand eruit ziet, hoe iemand doet, wat iemand heeft of wat iemand weet. Belangrijk is dat het klopt wat je zegt, da je het meent en dat het concreet is.”

Op deze manier wordt iedere week een ander onderwerp behandeld. De lessen richten zich op de sociale interactie tussen kinderen. Hoe geef je grenzen aan, hoe ga je om met tegenslag, maar het kan ook gaan over kriebels in je buik. “Sommige onderwerpen worden thuis niet altijd besproken, zoals kriebels in je buik. Wij vinden het als school belangrijk om een aanvulling te zijn op wat kinderen thuis meekrijgen. Het belangrijkste is dat kinderen een bepaalde standaard creëren die goed is om de maatschappij mee in te gaan.” Het is niet de bedoeling dat alle onderwerpen alleen tijdens de Kwink-lessen aan de orde komen, het gaat om het sociale klimaat op de hele school, de hele dag door.

Aan het einde van de open les, werd de nieuwe vlag onthuld waar nu ook het logo van Kwink op te zien is, onder het logo van de school.

Foto: Lotte Bienias