Huiskamerfestival dit jaar ook in Velp-Rozendaal

VELP - Voor het eerst dit jaar sluiten Velp en Rozendaal zich aan bij hét huiskamerfestival van Nederland: Muziek bij de Buren! Inwoners kunnen zich op 10 december laten verrassen door de muzikaliteit en gastvrijheid van Velp-Rozendaal.

Op die zondagmiddag tussen 12.00 en 18.00 uur laten Velp en Rozendaal zien wat het te bieden heeft aan opkomend en gearriveerd muzikaal talent. Uniek aan Muziek bij de Buren is dat de optredens plaatsvinden in huiskamers. Hier kan iedereen luisteren naar optredens van lokale muzikanten; van jazz tot klassiek, van singer-songwriter tot elektronische beats. Tijdens Muziek bij de Buren ontmoet je de inwoners uit alle wijken en maak je in de intieme sfeer van de huiskamer kennis met al het moois wat Velp en Rozendaal op muzikaal vlak te bieden heeft. De optredens zijn vrij toegankelijk, zodat iedereen onbeperkt kan genieten van de muzikale optredens en gastvrijheid.

Enthousiaste inwoners van Velp en Rozendaal kunnen zich opgeven als huiskamer, muzikant, of als beiden. Inschrijven kan tot en met 13 oktober via de website van Muziek bij de Buren: www.muziekbijdeburen.nl. Wat Muziek bij de Buren zo bijzonder maakt, is dat alle huiskamers geschikt zijn, van de kleinste studentenkamers tot de grootste herenhuizen die Velp en Rozendaal rijk zijn. Op woensdag 22 november wordt een matchingsavond georganiseerd voor alle deelnemers, muzikanten en de inwoners die hun huiskamer hebben aangeboden, kunnen elkaar dan alvast leren kennen.

Muziek bij de Buren is in 2013 voor het eerst in Arnhem gestart om bewoners te stimuleren de deur voor elkaar open te zetten en samen, zonder financiële drempels, met muziek bezig te zijn. Dankzij social media staan wij in contact met de hele wereld, maar vaak kennen wij onze eigen buren niet eens. Muziek bij de Buren mag zich inmiddels hét huiskamerfestival van Nederland noemen. Vorig jaar vonden 1.287 optredens plaats in 429 huiskamers verspreid over acht Nederlandse steden. Op 10 december zullen, tijdens deze Nationale Muziek bij de Burendag, deuren opengaan in maar liefst vijftien steden, nu dus ook in Velp-Rozendaal.



Muziek bij de Buren is een initiatief van Stichting Muziek bij de Buren. De organisatie van Muziek bij de Buren Velp-Rozendaal is in handen van enkele betrokken inwoners. Als u zich als sponsor wilt aanmelden voor dit bijzondere evenement kunt u mailen naar: velp-rozendaal@muziekbijdeburen.nl. Via een programmakrant maken we in november alle locaties bekend.