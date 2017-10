Makelaar Fred van der Veen neemt afscheid

BRUMMEN - "Wat ik ga doen? Ik vertrek naar Spanje, een droom achterna." Fred van der Veen (56), sinds 1987 makelaar in Brummen en een van de vennoten van Best Living, vindt het tijd voor een volgende stap in zijn leven. Op 5 oktober van 16.00 tot 18.00 uur neemt hij met een bijeenkomst in de Bronkhorsthoeve afscheid. Daarna wordt alles ingepakt en verhuist hij met partner, haar kinderen en hele hebben en houden naar de Spaanse zon.

"Een poosje geleden heb ik aan een agenda voor een regulier overleg met de andere vennoten van Best Living als laatste agendapunt toegevoegd: Aandelen Fred", vertelt hij met glimlach op z'n gezicht, die verraadt dat hij erg veel zin heeft in de stap die hij gaat maken. "En ik moet zeggen dat de anderen niet eens heel erg verrast waren. En natuurlijk wist ik ook al wel dat Reinier Uit de Weerd belangstelling had om als makelaar in Brummen aan de slag te gaan. Hij heeft zo'n tien jaar ervaring binnen ons bedrijf . En hoewel hij op kantoor Dieren werkte als makelaar, is hij geboren en getogen in Brummen, dus was dit een hele logische volgende stap voor hem. En ik heb ook zo veel vertrouwen in hem, dat ik zeker weet dat 'Brummen' bij hem in goede handen is."

Best Living heeft drie vestigingen: Brummen, Dieren en Eerbeek en bij alle drie kunt u terecht voor makelaardij, hypotheken en verzekering. Full service dus. Edith Nooteboom en Kees Beltman, makelaars, Bas Kamphuis, hypotheekadviseur en financieel planner, zijn naast Van der Veen de andere vennoten. Op hun website staat: De visie van Best Living is: 'Wanneer alles goed geregeld is omtrent uw verzekering, uw hypotheek en de verkoop of koop van uw pand, kunt u optimaal genieten'. "En dat zijn geen loze kreten", benadrukt Van der Veen. "Het geeft exact weer waar wij mee bezig zijn en het is ook een visie waar ik met hart en ziel aan gewerkt heb."

Best Living ontstond uit het samengaan van een aantal zelfstandige makelaars- en verzekeringskantoren in Brummen, Dieren, Doesburg, Eerbeek, Rheden en Zutphen. Fred van der Veen begon, na een carrière bij de politie, als makelaar op het kantoor van Kettelarij in Brummen. Later ontstond Van der Veen & Van Ittersum, wat rond 2000 weer op zou gaan in Best Living.

Fred zag het vak in de voorbije decennia wel veranderen. "Ik kan me mijn eerst taxatie van een pand nog goed herinneren. Dat was wel een momentje hoor, toen ik daar mijn handtekening onder zette. Daar kwamen ervaring en vakkennis bij kijken en het was heel belangrijk voor de klant. Direct van invloed op het verkrijgen van een hypotheek." Het is één van die aspecten aan de makelaardij die bijvoorbeeld sterk verandert is. "Tegenwoordig maak je verplicht gebruik van zes vergelijkbare panden uit een speciale databank. Het gevoel en de lokale kennis blijven nog steeds van belang, maar moeten stevig onderbouwd worden. Reinier heeft daar veel minder moeite mee, die is met dat systeem groot geworden."

Aan de andere kant is het verkopen amper verandert. Daarvoor blijven kennis van de markt, de omgeving en gevoel voor de wensen van mensen belangrijk. Het verschil is dat kopers beter geïnformeerd en mondiger zijn, maar dat hoeft niet direct een nadeel te zijn."

De plannen voor vertrek naar Spanje sluimeren al langer. "Al in maart 2001 ben ik naar Spanje geweest, omdat daar een makelaarskantoor ter overname was dat ons werd aangeboden. Maar dat bleek uiteindelijk toch niet wat we zochten. Maar ik nam me toen wel voor dat ik op m'n 55ste in Spanje wilde wonen. De zon, het leven daar, het trekt me enorm aan. Het is dus een jaartje later geworden, maar ik ben blij dat ik een droom waar kan maken. En wat ik daar ga doen? Eerst een sabatical houden. De taal goed leren, inburgeren. Daarna zien we wel."

Fred van der Veen is altijd maatschappelijk betrokken geweest in en bij Brummen en omgeving. Hij was bijvoorbeeld één van de mannen achter de Happy Bus Day, die tien jaar lang pro deo busreisjes voor vrijwilligers organiseerde, betaalde én uitvoerde. Maar ook bij veel kleinere projecten was hij actief en betrokken. En die visie wil hij ook bij zijn afscheid op 5 oktober van 16.00 tot 18.00 uur bij de Bronkhorsthoeve uitdragen.

"Die bijeenkomst wil ik naast de gelegenheid tot kennismaken met m'n opvolger Reinier Uit de Weerd, gebruiken om uren vrijwilligerswerk te vergaren. Dus áls mensen iets willen geven, dan liever geen plant of drank - dat past ook allemaal niet in de verhuiswagen - maar graag een uur of liever nog uren vrijwilligerswerk. Een uurtje rijden op de duofiets van Tolzicht, of helpen bij klusjes bij mensen die dat zelf niet kunnen. Dat zou ik graag willen achterlaten voor de gemeenschap."

Foto:

Fred van der Veen overhandigt de sleutels van Best Living kantoor Brummen aan zijn opvolger Reinier Uit de Weerd - foto: Wencel Maresch