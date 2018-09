Eerbeekse biljartkampioenen

EERBEEK - Na een spannende finalewedstrijd is het het derde team van de Senioren Biljartclub de Korenmolen uit Eerbeek (SBK) gelukt de overwinning binnen te slepen in de bekercompetitie binnen het district Veluwezoom. Bij biljartvereniging Petersberg in Arnhem - zoals dat in de finale hoort op neutraal terrein - werd de strijd gewonnen van Rheden 1. “Een pittige wedstijd, want het team van Rheden speelt hoger dan wij”, aldus Eerbeekse speler Kasper Heine. “Maar we hebben maar één partij verloren, één gelijk gespeeld en twee gewonnen.” En dus mocht de wisselbeker mee naar Eerbeek. Het thuishonk van SBK is, anders dan de naam doet vermoeden, tegenwoordig het Tjark Riks Centrum. De mannen bereiden zich hier nu voor op het nieuwe bekerseizoen, want uiteraard zien zij die kampioenstitel het liefst geprolongeerd. Op de foto het kampioensteam, bestaand uit Jan Kerseboom, Hans ter Velde, Hendrik Havekes, en Kasper Heine.