Oranjefeesten Angerlo

ANGERLO - Op woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 september vinden de jaarlijkse Oranjefeesten van Angerlo weer plaats. Op woensdagavond start om 18.45 uur de optocht door Angerlo met onder andere het Koningspaar van 2017, muziekvereniging Nieuw Leven, de vendeliers en verklede schoolkinderen. Het thema van de optocht is Zon, Zee, Zomer, Strand, vakantie vieren kun je in ieder land. Iedereen mag zich aansluiten bij de optocht. Na de optocht worden de Oranjefeesten officieel geopend met een traditionele vendelhulde. Het feest zal zich voortzetten in zalencentrum de Meent in Angerlo.

Donderdag om 11.00 uur starten de volksspelen met het ringrijden per tractor. Om 12.00 uur start het vogelgooien voor dames en het schijfschieten. Vanaf 13.00 vindt het vogelschieten plaats met aansluitend het Koningsschieten, de winnaar volgt de huidige koning Christaan Jansen op en mag zich een jaar lang Koning(in) van Angerlo noemen. Van 15.00 tot 20.00 uur kan er gefeest en gedanst worden in zalencentrum de Meent onder leiding van het toporkest Partyband Heer en Meester.

Vrijdag om 9.00 uur is er een kindervoorstelling voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de Trompetter, peuteropvang Bruintje Beer en Villa Pip. De kinderen van groep 5 tot en met 8 van de Trompetter hebben diverse kinderspelen zoals kruisboogschieten, golfbaan, vogelgooien en ringrijden. Om 9.45 start het dogcartrijden met paard en wagen en om 10.30 uur start het ringrijden per fiets. Van 12.30 tot 17.00 uur kan weer gefeest en gedanst worden onder leiding van Partyband Heer en Meester. Vanaf 13.15 uur vindt de prijsuitreiking plaats van de volksspelen en voor de kinderen is er om 14.00 uur de kinderdans met een traktatie. ’s Avonds kan er vanaf 20.30 uur gedanst en gefeest worden in zalencentrum de Meent onder leiding van het orkest Slamm.

www.twitter.com/OranjeAngerlo