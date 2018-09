Afscheid directeur Aeres Velp

VELP - Directeur Jacolien Spijkerboer heeft woensdag 29 augustus afscheid genomen van Aeres VMBO en Aeres MBO Velp. Na een periode van tien jaar directeurschap nam Spijkerboer afscheid van haar school. Voorlopig worden haar taken door een interim-directeur overgenomen. Jacolien blijft in dienst van Aeres en zal zich bezig gaan houden met organisatiebrede projecten voor Aeres VMBO en Aeres MBO. Jacolien: "Ik heb met heel veel plezier en enthousiasme in Velp gewerkt, maar kies nu voor een nieuwe stap. Het prachtige gebouw en de goede resultaten maken dat ik met trots een mooie school achterlaat. Een school die veel samenwerkt met partners in de regio zoals bedrijven, gemeente en andere kennisinstellingen".