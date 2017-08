Mooie route fietstocht met pannenkoek toe

KLARENBEEK – Zondag werd de Pannenkoekenfietstocht gehouden in de Oudhuizerstraat in Klarenbeek. Het is allemaal goed verlopen, mede dankzij de vele vrijwilligers en het mooie weer. De opkomst was 395 deelnemers, zo'n100 meer dan vorig jaar.

De organisatie kreeg veel complimenten over de mooie route en dat het allemaal perfect voor elkaar was.



Dit jaar kreeg iedereen bij terugkomst een ijsje aangeboden in verband met het 25 jarig jubileum en dat het door de huidige organisatie voor de laatste keer georganiseerd werd.



De Buurtvereniging heeft de fietstochten met veel plezier georganiseerd en vinden het nu tijd om na 25 jaar het stokje over te dragen. Het verheugt hen dat het bestuur van het Boshuis en de SC Klarenbeek afd. handbal de organisatie overneemt en de pannenkoekenfietstocht in stand wordt gehouden.



De buurtvereniging Oudhuizerstraat dankt voor ieder voor deelname aan de fietstochten de afgelopen 25 jaar. Door de deelname is het mogelijk geweest om de opbrengsten aan vele goede doelen in de Gemeente Voorst en omgeving financieel te ondersteunen. Ook de sponsoren, op welke wijze dan ook, in de afgelopen 25 jaar kregen dankwoorden.

De afdeling handbal van de SC Klarenbeek en het bestuur van Het Boshuis nemen de organisatie over van de Oudhuizerstraat voor het organiseren van de jaarlijkse traditionele pannenkoekenfietstocht op de laatste zondag van de maand augustus. Met ingang van 2018, en wel op zondag 26 augustus 2018 voor het eerst, zal de start van de tocht zijn vanaf Het Boshuis, gelegen aan de Kerkweg 2 te Klarenbeek. Een mooie startplek met voldoende faciliteiten om deze tocht te organiseren.