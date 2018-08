Vissen uit Kanovijver gered

RHEDEN - Een grote groep visvrienden uit Rheden heeft de handen ineengeslagen en vorige week dinsdagavond vissen gered uit de grotendeels drooggevallen Kanovijver. De brandweer schoot te hulp en samen konden honderden vissen worden gered.

De Kanovijver is voor een groot deel drooggevallen. Bij het Laak-bruggetje was nog een stukje van ongeveer een meter diep, waar de dieren niet meer uit weg konden zwemmen. In overleg met visvereniging De Meun is een flinke groep vrijwilligers aan het werk gegaan. Hele families hielpen mee en stonden in de blubber vissen uit het water en de waterplanten te vangen. Snoek, rivierkreeft, zeelt en baars zijn uit kilo's waterpest gevist en in grote tonnen naar een ander deel van de vijver gebracht, waar nog wel voldoende water is. De brandweer heeft extra water in de sloot gepompt en na afloop van de actie de stinkende vrijwilligers met de brandslang van de modder ontdaan.

Het was een geslaagde reddingsactie, waarbij veel dieren zijn gered die de droogte anders niet zouden overleven.

Foto: Martin de Jongh