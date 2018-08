Inbreng winter-kinderkleding

EERBEEK - De stichting kinderkledingbeurs (SKKB) in Eerbeek staat met een kraam op de zomermarkten op dinsdag aan de Stuijvenburchstraat. De winkel zelf is dan gesloten. Om de winkel leeg te krijgen voor de wisseling van de zomer naar de wintercollectie houdt SKKB de komende weken vele acties. Sinds 1 augustus is het weer mogelijk om mooie najaars- en winterkleding in te brengen tijdens de openingstijden van de winkel: dinsdag van 09.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur (behalve tijdens de zomermarkten tot en met 21 augustus), op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur, op vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur en iedere tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur.

Kort geleden heeft SKKB het goede doel Up4s kinderkoor blij kunnen maken met kleding. Het Oegandese koor bestaat uit een wisselend aantal kinderen en jongeren in de leeftijd van acht tot zestien jaar. De groep is afkomstig van de basisschool Kidsgear en van de middelbare school Hoys College in Bukomansimbi, Oeganda.



www.skkb.nl