Nieuw bord Emmapiramide

ROZENDAAL - Wie de Emmapiramide in Rozendaal beklimt, kan zich vanaf nu oriënteren middels een nieuw oriëntatiebord. Het bord is gemaakt door kunstenaar Ralf Lambertz, in opdracht van de gemeente Rheden en uitgeschreven door cultuurbedrijf Riqq. Het vorige oriëntatiebord was vernield door vandalen. Om dit in de toekomst te voorkomen, maakte de kunstenaar een bord dat bestendig is tegen vandalen: van metaal met rechtopstaande letters van markante plaatsen in de omgeving.



Vanaf de Emmapiramide is bij helder weer de Euseubiuskerk in Arnhem te zien (6,4 km), maar ook Elst (13km) en het Rijk van Nijmegen). Afgelopen maandag bewonderden kunstenaar Ralph Lambertz, Marc Pluim, secretaris van de Geërfden van Velp, vrijwilliger Wim Buddel, Koen van der Mark van cultuurbedrijf Riqq en Renate van 't Hooft en Nienke Moll van de gemeente Rheden het nieuwe bord en brachten een feestelijke toost uit op het mooie resultaat. Ralf Lambertz is er twee maanden mee bezig geweest. De werkelijke productie kostte hem een week. "Ik sta hier nu en kan eindelijk van het prachtige uitzicht genieten. De vorige keren dat ik hier was, was ik vooral aan het werk."

De uitkijktoren op de Emmapiramide is vanuit cultuurhistorisch en toeristisch oogpunt van grote waarde. De Emmapiramide ligt aan de Kluizenaarsweg en is eigendom van de gemeente Rheden, maar ligt in de gemeente Rozendaal. Dit gebied is zogenaamde geërfdengrond. Deze grond is door de Geërfden van Velp in 1921 geschonken aan de gemeente Rheden. In 1891 werd er voor werkverschaffing op de Kluizenaarsberg een uitkijkheuvel gebouwd en werd daar vandaan gekeken of er bosbranden waren. Later veranderde de naam in Emmaheuvel, naar de toen regerende koningin Emma. Weer later werd er op de Emmaheuvel een houten uitkijktoren geplaatst om nog verder te kunnen kijken. Door de houten wallen die op de heuvel werden geplaatst om aardverzakkingen te voorkomen, had de heuvel wel iets weg van een piramide. Daarom werd er steeds vaker tegen de Emmaheuvel ‘Emmapiramide’ gezegd, waardoor dat langzamerhand de echte naam werd. In 2011 Is de piramide vijf meter opgehoogd. De verhoging was nodig, omdat het bos rond de toren zodanig was gegroeid dat boomkruinen uitzicht onmogelijk maakten.

Foto: Martin de Jongh