OLTO brengt musical De Notenkraker

LOENEN – Muziekvereniging OLTO organiseert speciaal voor de jeugd een musical, waarbij in een periode van ongeveer 15 weken de Notenkraker wordt ingestudeerd. Het programma wordt in februari 2018 afgesloten met een uitvoering in De Brink, begeleid door het harmonieorkest van OLTO.

De musical gaat over een meisje, dat met Kerst een notenkrakerpop cadeau krijgt. Wanneer ze ‘s nachts stiekem haar bed uit gaat om nog even naar de pop te kijken, komt plotseling al het speelgoed tot leven. Er komt een legertje muizen binnen, dat de notenkrakerpop aan wil vallen. Ze redt hem door haar schoen tegen de muizenkoning te gooien en deze zo uit te schakelen. En wanneer ze haar notenkrakerpop een kus geeft verandert hij in een heuse prins. Deze is haar zo dankbaar, dat hij haar vraagt met hem mee te gaan naar zijn land van Suikergoed. En wat er verder gebeurt…?

OLTO zoekt kinderen in de leeftijd van acht jaar en ouder, maar kinderen die jonger zijn kunnen ook meedoen, als ze goed genoeg kunnen lezen (in verband met het leren van teksten).

Een professionele docent zal de lessen verzorgen. De lessen worden iedere woensdag gegeven, van 18.30 tot 19.30, en starten op woensdag 25 oktober (na de herfstvakantie), in Dorpscentrum De Brink te Loenen. De kosten voor deelname bedragen € 75. Opgeven kan via musical@olto.nl.