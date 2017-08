Zomermarkt op camping Het Zwarte Schaar

DOESBURG - Traditie getrouw was er dit weekend op camping de Zwarte Schaar weer een zomer-rommelmarkt. Rommelmarkt klinkt negatief, maar op deze markt is dit ook niet zo. Er waren mooie koopjes te scoren.

Tweedehands zaken van een goede kwaliteit gingen grif van de hand. Er waren zelfs kramen met artikelen uit grootmoeders tijd en dan bedoelen we jaren’ 40 en ‘50. Natuurlijk niet alleen tweedehands, ook kramen met allerlei nieuwe artikelen stonden opgesteld. Speelgoed dat voor menig kind nog een aantal jaren veel speelplezier heeft, maar heel goed betaalbaar. Een kraam met heerlijk snoepgoed is natuurlijk ook zeer aantrekkelijk en de lolly’s werden ook grif van de hand. Voor degenen met nog wat lekkere trek waren er heerlijke broodjes hamburgers. En om de gezelligheid nog verder te verhogen, werd op gezette tijden een loterij gehouden met mooie prijzen. Ondanks een dreigende bui met een beetje regen, bleef het de hele dag aangenaam om hier heerlijk rond te struinen. Nadat de markt was afgelopen en alles weer was opgeruimd, was het nog goed toeven op het terras van het eetcafé waar muziek was. - foto: Hanny ten Dolle