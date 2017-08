De verhalen van het Ereveld

LOENEN – Loek Schreurs was zondag de gids voor de rondleiding op het Nationaal Ereveld Loenen. Op eerste en laatste zondag van de maand worden belangstellenden rondgeleid over deze begraafplaats.

Schreurs vertelde de bezoekers dat dit een ongewone oorlogsbegraafplaats is. Het is de laatste rustplaats van bijna 4000 Nederlandse Oorlogsslachtoffers: militairen en burgers. Mannen, vrouwen en kinderen. Uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook uit gewapende conflicten tot op de dag van vandaag. Al deze mensen hebben een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook. Voor de bezoekers was de rondleiding een unieke kans kennis te maken met het ereveld en de mensen die hier begraven liggen. Onlangs zijn grote borden met gedichten geplaatst, naar aanleiding van de herdenking Ereveld vol Leven, dat op 2 mei heeft plaatsgevonden. Pakkende teksten met daarbij foto’s van personen die meededen aan deze bijzonder plechtigheid. Op 4 mei is jaarlijks herdenking bij de kapel met bloemlegging door vele instanties, maar het Ereveld is dagelijks te bezoeken. Op dit Ereveld worden ook mensen begraven die in het buitenland op vredemissies zijn omgekomen. De rondleidingen op de eerste en laatste zondag van de maand, beginnen telkens om 11.00 uur. - foto: Han Uenk