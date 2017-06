Geslaagde netwerkbijeenkomst De Tender

DIEREN - Op Het Rhedens de Tender in Dieren vond onlangs de jaarlijkse netwerkavond (voorheen stagebedankavond) plaats. Ook werd de nieuwe praktijkruimte groen en techniek geopend, die nog meer mogelijkheden biedt om leerlingen op te leiden voor de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs.

De avond werd geopend door locatiedirecteur Maarten van Minderhout. Hij bedankte alle aanwezige partijen, bedrijven, buren, mensen vanuit de gemeente, sociale partners en meer, voor hun aanwezigheid en inzet voor De Tender en vooral voor de onderlinge samenwerking.

De leerling maakt een persoonlijke groei door en leert belangrijke vaardigheden, mede door de samenwerking die de school heeft met diverse bedrijven: praktisch onderwijsaanbod op de werkvloer. Ideaal voor leerlingen om praktijkervaring op te doen. Zo heeft De Tender sinds dit schooljaar een praktijkruimte bij Stenfert Interieurbouw in gebruik en zijn er plannen voor een leer- en werktraject met Attent Zorg en Behandeling (Dieren). Op het schoolterrein is het praktijkaanbod uitgebreid met een groenkas en een techniekruimte. Deze ruimtes werden tijdens de netwerkavond officieel geopend.

Gastspreker wethouder Constans Pos van de gemeente Rheden vertelde blij te zijn dat De Tender jaarlijks een netwerkavond organiseert. Hij benadrukte dat De Tender het contact met ouders, bedrijfsleven en overige netwerkpartners belangrijk vindt en goed onderhoudt. Hij riep alle aanwezigen op om de samenwerking met De Tender verder uit te breiden om zo de jongeren zo goed mogelijk te begeleiden naar werk of vervolgonderwijs.