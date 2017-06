Gezellige zomermarkt

LOENEN – De leiding van Het Hietveld had zondag het middenterrein bij De Moerbeek in de wijk De Loenerdrift vrolijk ingericht voor de jaarlijkse zomermarkt. Live-muziek lokte de bewoners van de wijk naar deze plek om te gezellig mee te doen. Er waren kraampjes, een grabbelton en ook was er een loterij. Voor de kleintjes stond er een zweefmolen. De bewoners van Het Hietveld probeerden spulletjes te verkopen op de kleedjesmarkt. Het weer was niet optimaal. De zon liet zich maar weinig zien, maar de bezoekers konden zich desondanks goed vermaken op het terras.