Inschrijving open voor vernieuwde Tour d’Hummelo

HUMMELO - Met een nieuwe aanpak biedt de Tour d’Hummelo, de sportieve start van het evenement Vive la France, dit jaar meer spektakel dan ooit. De route in en rond Hummelo is ingeruild voor een criterium in het dorp. De inschrijving voor het evenement op donderdag 6 juli is inmiddels geopend.

Het spektakel begint om 18.00 uur met de Dikke Banden Race voor basisschoolleerlingen. Zij rijden een aangepaste ronde van 400 meter. Dit is een sponsorrace, waarvan de opbrengst bestemd is voor de stichting Bergh in het Zadel. Deze stichting zamelt geld in voor de kankerbestrijding en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste particuliere fondsenwervers voor het KWF Kankerfonds.

Nieuw is het Open Kampioenschap Hummelo op de Gewone Fiets. Sportiviteit en hilariteit gaan hand in hand als buren, vriendengroepen, familieteams of collega’s langs komen razen. Elektrische fietsen zijn niet toegestaan. Er zijn prijzen voor de snelsten en voor de ludiekste deelnemer. De start is om 18.45 uur.

Om 19.15 uur is de start van de BC-clubrijders en recreanten. Er is dit jaar een parcours van 1 kilometer uitgezet door het dorp, die 25 keer moet worden afgelegd. Het klapstuk van de avond is om 20.15 uur de wedstrijd voor de A-clubrijders en semi-professionals, die 30 keer langs komen bij de toeschouwers langs de route.

Het parcours van een kilometer moet meerdere keren worden afgelegd. Start en finish zijn op het dorpsplein bij FF naar Steef, waar de strijd om de podiumplaatsen op de voet te volgen is.

Inschrijven voor de diverse klassen kan bij voorkeur via de website www.vive-la-france.nl. Ter plekke inschrijven kan tot een kwartier voor de start bij de inschrijfbalie op het dorpsplein.

