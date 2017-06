Stoffer Langenberg bedankt Maag Lever Darm Stichting

LOENEN - Turbulent. Dat is het juiste woord om het leven van Stoffer Langenberg (68) uit Loenen te beschrijven. Na verschillende periodes van ziekte in zijn leven, kreeg hij een aantal jaar geleden te maken met slokdarmkanker. De Maag Lever Darm Stichting hielp Stoffer om zijn leven weer op te pakken. Dat gaat nu zó goed, dat de actieve Loenenaar hier graag over vertelt.

Juist voor Stoffer Langenberg met pensioen gaat, krijgt hij de diagnose slokdarmkanker. Eerder had hij al asbestkanker overwonnen en zijn vrouw heeft lymfeklier- en baarmoederkanker overleefd. De diagnose is wéér een enorme tegenslag, maar Stoffer gaat de strijd aan. Een lange weg van bestralingen, chemo’s en een operatie volgt en Stoffer wordt kankervrij verklaard. “Een feestje om te horen, maar de echte klap volgde later pas”, vertelt hij. “Ik kreeg geen hap meer door mijn keel. Mijn slokdarm was enorm aangetast en vernauwd door de operatie, met verschrikkelijke slikproblemen als gevolg.”

Dit had enorme impact op Stoffers leven. “Ik kon niets meer eten. Ik dacht letterlijk dat ik gek werd. Niet meer eten betekende voor mij het verlies van sociale contacten. Ik zat voor joker aan tafel, de zak sondevoeding hing boven mij. Ik durfde niet meer in gezelschap te eten uit angst om over te moeten geven.”

In die tijd gaat Stoffer wel zestig keer naar het ziekenhuis voor een endoscopische dilatatie: het oprekken van de slokdarm onder narcose. Een ingrijpende behandeling met gevaarlijke complicaties. Precies op tijd maakt Stoffer kennis met de zelfdilatatie-methode van Dr. Jacques Bergman. Hierbij brengt Stoffer zelf een flexibele buis in zijn slokdarm om deze op te rekken. “Een echte life-changer!”, zegt hij enthousiast. “Ik kan wel zeggen dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest als ik nu ben. Ik geniet weer van het leven, dat heb ik te lang niet kunnen doen. De methode van Dr. Bergman helpt mij zelf de regie in eigen hand te nemen. Ik zit weer vol energie en kan weer normaal eten in gezelschap, zonder angst en schaamte over het overgeven en steeds wegrennen van de tafel.”

Stoffer Langenberg zit weer vol energie en heeft dat ook nodig. “Ik heb een grote tuin van 2 hectare grond bij te houden, doe vrijwilligerswerk op een school bij ons in de buurt, heb meegewerkt aan twee boeken over kanker en speel schuiftrombone in drie orkesten!”

De Loenenaar is de Maag Lever Darm Stichting dan ook erg dankbaar. “De stichting heeft het mogelijk gemaakt dat ik mijn leven kan leiden zoals ik nu doe. Dat ik, met vele andere patiënten, zonder sondevoeding en vele ziekenhuisbezoekjes door het leven kan. Ik voel me gesteund en gehoord en heb kansen gekregen waarvan ik niet had durven dromen. Daarom draag ik de Maag Lever Darm Stichting zo’n warm hart toe en hoop dat velen dat met mij doen.”