Zomerexpositie in Galerie de Bisschop

HUMMELO - In galerie de Bisschop in Hummelo is de zomerexpositie met vier bijzondere kunstenaars van start gegaan. Kitty Meijering uit het Noord-Hollandse Heiloo toont in haar schilderijen haar grote passie voor dans, met name ballet, met veel kleur en beweging.

Sjoerdtje Hak uit Herxen (Wijhe) wonend in de uiterwaarden van de IJssel is gepassioneerd door het landschap hiervan. Water, lage horizon en Hollandse luchten zijn de thema's in haar schilderijen. Marian Daems uit het Noord-Hollandse Hoorn toont een grote collectie keramiek. Haar keramische sculpturen bevatten veel fantasie en humor. Mariëtte Schouten exposeert haar herkenbare in- en uitheemse bronzen dieren zowel in de galerie als ook op het erf. Deze sfeervolle expositie is te bewonderen tot en met 26 augustus.

www.galeriedebisschop.nl