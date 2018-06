Allerlaatste Avondvierdaagse Velp

VELP - Dit jaar organiseert de Wandelsportvereniging Steeds Voorwaarts in samen met de carnavalsvereniging de Blaospiepkes voor de allerlaatste keer de avondvierdaagse in Velp.

De vierdaagse wordt gehouden van 5 tot en met 8 juni. De deelnemers kunnen 5 of 10 kilometer lopen. De start is vanaf het Akkertje bij de speeltuin in de Doctor van de Feltzlaan in Velp. Er kan vanaf 18.00 uur gestart worden. Op vrijdag is de intocht vanaf de Spaanallee, daar lopen de deelnemers onder muzikale begeleiding naar de finish aan de Dr. van Feltzaan.

De kosten zijn bij voorinschrijving 5,50 euro met medaille en 2,50 zonder medaille. Aan de start bedragen de kosten 6,50 euro met en 3 euro zonder medaille. De organisatie betreurt het dat er nog steeds mensen zijn die zonder betalen meelopen.

Inschrijven kan bij de voorzitter Jannie Rijkers aan de President Kennedylaan 127 in Velp. Graag van tevoren bellen op telefoonnummer 06-24940175.