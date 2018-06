High tea in boomgaard

LOENEN – Een comité gevormd door verschillende Loenense verenigingen en stichtingen heeft de oudste generatie van het dorp vrijdag een gezellige middag aangeboden. Er was veel werk gemaakt om de ouderen een gevarieerd uitstapje aan te bieden. Volgens de gasten zijn ze hierin volledig geslaagd.

's Middags om 13.00 uur werden de gasten verwacht bij de zorgboerderij De Groote Modderkolk. Zo'n tachtig gasten stonden klaar om in de bussen te stappen voor een tochtje rondom Loenen. Jan Janssen en Wilma van Doorn waren de gidsen, die allerlei wetenswaardigheden wisten te vertellen over de plekken waar langs werd gereden.

Via de Imbosweg werd koers gezet naar de Loenermark. Onderweg werd verteld over de geschiedenis van 't zandgat van Gerritsen, Huize Groenouwe, het mausoleum en andere gebouwen. Verder ging het door de Kouwerik, dat zijn naam dankt aan de koude die er meestal heerst, via de ijkbasis naar de heidevelden, waar juist de Loenense kudde graasde. De kudde, bestaande uit 240 schapen en 160 lammeren, werd uitvoerig bekeken. Sommige gasten maakten een praatje met de herderinnen Judith en Hanneke, die als vrijwilligers aan de kudde verbonden zijn. Samen leiden zij de schapen naar de heide en weer terug naar de kooi. Beiden hebben afgerichte honden om de kudde bijeen te houden.

Via een mooie route gingen de bussen daarna verder naar de Groenendaalseweg richting Loenen. Vrijwilligers hadden intussen bij de Groote Modderkolk in de boomgaard zitjes klaargezet voor de high tea. Patricia Koopman had met haar team heerlijke hartige hapjes gemaakt en het team van Verdandi verzorgde de zoete hapjes. De gasten konden in de groene omgeving heerlijk genieten van de aangeboden traktaties. Teun zorgde voor een vrolijk muziekje.

Willem de Zanger, voorzitter van de Dorpsraad, liet weten het prettig te vinden dat zoveel Loenenaren gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van het comité. Hij waardeerde het bijzonder dat zoveel vrijwilligers bereid waren om deze middag te doen slagen. Er moest veel geregeld worden. Gelukkig werkte het weer mee zodat de high tea buiten kon plaatsvinden. Hij dankte de vele sponsoren die deze middag mogelijk hadden gemaakt.

De organisatie kreeg na afloop veel lovende woorden over de mooie middag. Zij waren nu op verschillende onbekende plekjes geweest. Prachtig vonden zij ook de mooie natuur van de Loenermark, maar ook konden zij nu kennis maken met zorgboerderij De Groote Modderkolk.

Foto: Martien Kobussen