Vrijwilligers gezocht begraafplaatsen Rheden

REGIO - In de afgelopen tijd heeft het team van Begraafplaatsen Rheden nogal wat jaarlijks terugkerende activiteiten opgestart. Onder andere de herdenkingsdienst in samenwerking met uitvaartondernemer Iris & de Mol, de herdenking van de bevrijding van de gemeente Rheden en de lichtjesavonden op Heiderust en de Imboslaan. Deze activiteiten vragen veel tijd. Tijd die de vaste medewerkers niet altijd hebben.

Het team Begraafplaatsen van de gemeente Rheden is daarom op zoek naar vrijwilligers die bij deze activiteiten willen helpen. Naast de hiervoor genoemde activiteiten valt ook te denken aan het letteren en restaureren van oudere grafstenen, het repareren van straatwerk en het opzetten van geschiedeniswandelroutes. Ook het assisteren bij uitvaarten (zoals het besturen van de golfkar en het leveren van extra handen in de aula) zou door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd.

Vrijwilligers worden, zoals het woord al zegt, niet betaald. Uiteraard stelt de gemeente Rheden wel materialen beschikbaar. En waardeert zij zinvolle bijdrage, waar aandacht en respect voor elkaar een heel groot goed is. Belangstellenden kunnen contact opnemen via tel. 026 - 4951973 of e-mail. begraafplaatsen@rheden.nl.

De gemeente Rheden beheert drie algemene begraafplaatsen: begraafplaats en gedenkpark Heiderust in Rheden en de begraafplaatsen en gedenkparken Harderwijkerweg en Imboslaan in Dieren.