Klaas-Jan Huntelaar terug naar Ajax

ANGERLO - Klaas-Jan Huntelaar keert als voetballer terug bij Ajax. De in Voor-Drempt geboren en inmiddels 33-jarige spits heeft een contract voor één jaar getekend in Amsterdam. Huntelaar, die tegenwoordig in Angerlo woont, komt transfervrij over van het Duitse Schalke 04, dat niet met hem verder wilde.

Hij speelde van januari 2006 tot december 2008 ook al een periode voor Ajax, dat hem toen aan Real Madrid verkocht. Hij speelde ook een jaar bij AC Milan en vanaf 2010 bij Schalke.

Huntelaar begon zijn voetballoopbaan bij amateurclub H en K (opgegaan in HC'03) en werd door De Graafschap opgepikt om aan een profloopbaan te beginnen.

Huntelaar wilde altijd al terugkeren bij Ajax. Zijn wens is nu uitkomen. De ervaren spits wordt wel in principe tweede keus, achter de Deen Jesper Dolberg. - foto: Wencel Maresch