Plannen voor loods Turfhaven zijn rond

DOESBURG - De ondernemers van LOC 17 hebben afgelopen maanden benut om tot een financieel haalbaar plan te komen voor de loods op locatie Turfhaven in Doesburg. Hiermee is er een 'go' voor de plannen. De komende weken worden de puntjes op de i gezet. Het streven is om uiterlijk in september de koop-ontwikkelingsovereenkomst met LOC17 te sluiten.

Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Er wordt begonnen met een gedeeltelijke restauratie van de loods. Dit is hard nodig, omdat deze oude loods van de Gelderse Tramwegen/Doesburgse Betoncentrale in de loop der jaren behoorlijk in verval is geraakt. Vervolgens worden de onderdelen van het plan gefaseerd uitgevoerd.

Het programma van LOC17 omvat een voorzieningengebouw, horeca, feestzaal met podium annex markthal, bedrijfsunits vanaf 50 m2 en een aantal vakantieappartementen op de 1e verdieping van de loods.

Het doel is om met ingang van het zomerseizoen 2018 in ieder geval te beschikken over een modern en goed ingericht voorzieningengebouw voor de haven- en campergasten.

Na het echec met het project Durfhaven, gaan drie lokale ondernemers met de GTW-loods en het havengebied aan de slag. Die mensen die opereren onder de naam LOC 17 - de naam komt van de GTW-tramlocomotief die Doesburg als standplaats had - zijn Ruurd Robaard, Roland Stokman en Ton van Stiphout. Ze zijn alle drie als ondernemer actief in Doesburg. Het plan van LOC 17 kwam oktober vorig jaar uit drie inzendingen als het meest complete programma voor de loods uit de bus.

Na het volledig opknappen van de loods zal deze in de optiek van LOC 17 zoals gezegd bestaan uit horeca met overdekte buitenruimte, een feestzaal met podium annex markthal, elf bedrijfsunits van ieder 50 m2 en twaalf eenvoudige vakantieappartementen op de eerste verdieping van de loods. De horeca, zalen en de haven zullen namens LOC 17 worden beheerd door een bedrijfsleider.