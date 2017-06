Montmartre in Doesburg

DOESBURG - De tweede Montmartre markt van dit seizoen was zondag en de hele dag kon men onder geweldige omstandigheden lekker snuffelen tussen de aangeboden spullen met nadruk op Frans gerelateerde producten,

Dus genieten en proeven van wijn, kaas en noten maar ook van antiek, veel brocante, kunst, curiosa en boeken. Heerlijk slenteren en je even in Frankrijk wanen. Dan nog even op het terras zitten en luisteren naar de live muziek van Al Capone met swingende Django Reinhardt-klanken of naar Pierre en Gerdy, met heerlijke Franse Chansons et Musette. De omgeving van de Vischmarkt wordt in Doesburg niet voor niets het Montmartre van Doesburg genoemd. Dit stukje van de hanzestad heeft ook een beetje de sfeer van de beroemde Parijzer wijk rond de Sacré-Cœur. De oude panden en de sfeervolle terrassen zorgen voor de perfecte sfeer voor een Montmartre markt. De Montmartre markten worden dit jaar verder nog gehouden op zondag 25 juni, zondag 30 juli en zondag 27 augustus. - foto: Hanny ten Dolle