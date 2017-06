Zomers Rheden roert de trom

RHEDEN - Drie dagen kermis in Rheden werd traditiegetrouw afgesloten met een Jaarmarkt. In de Groenestraat was een keur aan standhouders te vinden. Tussen pakweg de kermis op het Van Leeuwenplein en de Dorpspomp bij de kerk slenterden mensen langs kramen en terrasjes.

Een groep slagwerkers lokten de bezoekers met hun opzwepende ritme naar hun optreden en achter de trommelaars namen de schutters plaats achter het wapen voor het Vogelschieten. Gezegend met schitterend weer, kan Rheden voor Oranje en met hen het hele dorp, terugzien op een heerlijke kermis en Oranjefeest. - foto: Han Uenk