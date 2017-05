Boek bij jubileum Belangenvereniging

SPANKEREN - Onder de titel ‘Langs het tuinpad van mijn vader. Spankeren omstreeks 1960’, schreven de auteurs Ton Elzebroek en Jan Burgers uit Spankeren een boek over hun dorp. Het werd zaterdag gepresenteerd, tijdens de druk bezochte receptie van de jubilerende Belangenvereniging Spankeren. Burgemeester Petra van Wingerden ontving het eerste exemplaar uit handen van auteur Ton Elzebroek.

Het boek verscheen vanwege het 25-jarig bestaan van de Belangenvereniging Spankeren. Het jaar 1960, de periode rond dat jaar, is gekozen omdat die tijd in het teken stond van grote veranderingen in niet alleen de Nederlandse, maar ook Spankerense maatschappij.



In de roerige jaren '60 veranderde de wereld ook in Spankeren namelijk in razend tempo. Ton Elzebroek somde er bij de presentatie enkele voorbeelden van op. Er vonden, zeker ook Spankeren, grote veranderingen plaats in de agrarische wereld, de opkomst van de tv had grote invloed op het verenigingsleven. Het waren de jaren waarin de na-oorlogse wederopbouw werd afgesloten. De mensen verdienden meer geld, geleidelijk aan deden koelkast, wasmachine, telefoon, televisie en auto hun intrede. Door de toegenomen vrije tijd ontstond een doe-het-zelf-cultuur. Dat ging deels ten koste van het verenigingsleven. Kortom, de maatschappij veranderde snel en Wim Sonneveld zong daar het melancholische lied Het Dorp over. De eerste van het refrein luidt: 'En langs het tuinpad van m'n vader…' Het is die zin die door de samenstellers werd gekozen als titel van hun boek.

Het boek begint een inwonerslijst van Spankeren in 1966. Het is een opsomming van straten en per huisnummer ook de naam en het beroep van de bewoner en de inwonende volwassenen. Over de inhoud van het boek kan verder worden gezegd dat in acht achtereenvolgende hoofdstukken zaken als: Het verenigingsleven, waarin o.a. Buurtreisvereniging De Overweg, Muziek- en Supportersvereniging Wilhelmina, Oranjevereniging Spankeren, Spankerense Toneelvereniging en Zangvereniging Ons Genoegen; De land- en tuinbouw, het boerenbedrijf omstreeks 1960, met o.a. de Coöperatieve Landbouwvereniging Spankeren, de afzonderlijke boerderijen, de melkboer en vakantie op de boerderij; De industrieën en bedrijven met aandacht voor o.a. de Edy, Tudrana, Spankerense bouwondernemers, Kruideniersbedrijf Hummelman, Café Restaurant De Sluis, Café Speeltuin De Luchte en Bloemenmagazijn Westerveld; De kunstenaars in Spankeren; Kerk en school; Huisvrouwen en voeding, met o.a. de positie van de vrouw en het dagelijks brood; De landgoederen; Wie of wat was er in het nieuws, met verhalen over onder meer de 5 Mei viering 1965, de bloemententoonstelling, Het stortgat in Denk en Werk, Spankeren en Groot Dieren en de hevige discussie over het industrieterrein.

Het boek telt 200 pagina’s, volledig in kleur, met veel foto’s en andere afbeeldingen in een harde glanzende omslag (formaat 24 x 17 cm). De prijs bedraagt slechts € 14,- per stuk en verkrijgbaar per e-mail bij: stichtinghozov@upcmail.nl, tel.: 0313-414281 of per post: Labriehof 15, 6952 HW Dieren. Het is ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekwinkels. ISN/EAN: 978-90-808838-6-4. - foto: Han Uenk