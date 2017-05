Koeien maken bokkensprongen

DOESBURG / ELLECOM - Het is lente, dus de koeien gaan van stal. De meeste koeien maken in april hun weidegang. Zo ook bij het bedrijf van de gebroeders Hesse aan de Dierense / Ellecomsedijk. Het gras had bij hen flink te verduren gehad van de vele Nijlganzen, maar inmiddels is de kwaliteit goed: lekker sappig. Dat vonden ook de 58 koeien die zaterdag de weidegang of 'koeiendans' deden. Het is een lust voor het oog: de koeien maken van vreugde de gekste bokkensprongen. Niet zo vreemd, na zes maanden in de stal te hebben gestaan. "Eet smakelijk, dames!", voegde Katinka de Rijk-van Rij uit Doesburg toe bij deze door haar gemaakte en ingezonden foto.