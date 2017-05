Kruising bij Kattenberg als eerste dicht

DIEREN - Afgelopen weekend is het kruispunt ter hoogte van de sluis (bij de Kattenberg) in Dieren afgesloten. Over een aantal dagen volgt ook het kruispunt bij de Wilhelminaweg. Deze werkzaamheden zijn nodig in verband met de reconstructie van de weg N348. De afsluiting is nodig in verband met de werkzaamheden voor Traverse Dieren dat onder andere bestaat uit de realisatie van een tunnel onder de N348 en enkele onderdoorgangen. De kruispunten zijn in ieder geval nog tot 21 mei gesloten. Het lokale verkeer kan tijdens de gehele periode dat de N348 is afgesloten via de Harderwijkerweg Dieren bereiken en verlaten en via de Spoorstraat Dieren zuid bereiken. Van vrijdag 28 april tot en met zondag 14 mei kan het lokale verkeer ook via de Wilhelminaweg Dieren bereiken en verlaten. Daarna gaat de spoorwegovergang Wilhelminaweg dicht. - Foto Aart van Raalte.