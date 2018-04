Meesters van Dieren

DIEREN - Van 20 tot en met 23 maart heeft voor de 42e keer het kegeltoernooi Meesterschap van Dieren plaatsgevonden in het Kegelhuis aan de Veerstraat in Dieren-Zuid. Aan dit toernooi, georganiseerd door de Kegelsport Dieren, namen ruim zestig enthousiaste kegelaars deel, allen afkomstig van de zes kegelclubs uit Dieren.

Er waren vier voorrondes, waarin iedere deelnemer veertig ballen gooide. Afhankelijk van het clubgemiddelde van de laatste zes weken werden de deelnemers ingedeeld in klassen. Van iedere klasse plaatsten de vijf beste spelers uit de voorronde zich voor de finale op vrijdagavond. Uiteindelijk lukte het iedere deelnemende club om één of meerdere finaleplaatsen te bemachtigen.

Gadegeslagen door een grote groep toeschouwers gingen de 25 finalisten op vrijdagavond de strijd aan. Ook nu weer was het tot en met de laatst gegooide bal een spannende strijd. Bij de dames A was Jannie Flierman (DOS) te sterk voor de rest. Bij de dames B won Tilly Kruit (DESA).

De finale bij de heren A beloofde een spannende strijd te worden. Het verschil in de voorrondes was minimaal. In alle vier rondes waren het Luuk Bunt en Wim Gerritsen die de boventoon voerden. De strijd werd beslist met de laatste bal. Luuk gooide een negen, waar Wim genoegen moest nemen met een zes. Uiteindelijk werd Luuk Bunt (Kegelclub) kampioen. De eerste prijs bij de heren B ging naar Bertus Flierman (Onder Ons). Bij de heren C was het Jan Stoltenborg (Kegelclub) die de titel in de wacht sleepte.

De winnaars van dit toernooi, Jannie Flierman en Luuk Bunt, mogen zich hiermee het komende jaar Meester van Dieren noemen. De Frits Dobbenberg-wisselbeker, het hoogste gemiddelde uit de voorronde én de finale ging naar Wil van de Kant (527 hout) en Luuk Bunt (659 hout)

Op de foto staan van links naar rechts vooraan Jannie Flierman, Wil van de Kant en Tilly Kruit. Op de tweede rij staan Jan Stoltenborg, Luuk Bunt en Bertus Flierman.