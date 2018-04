De Korenmolen viert tien jaar restaurant

EERBEEK – Op 21 juni is het exact tien jaar geleden dat De Korenmolen in Eerbeek een restaurant werd. In de aanloop naar dat jubileum serveert De Korenmolen een speciaal driegangenmenu met echte klassiekers. Groepen kunnen gebruik maken van de volledig vernieuwde Molenzaal.

De Korenmolen kent een rijke historie als plek waar vroeger al het sociale leven plaatsvond. Van oudsher kwamen de boeren uit de omgeving naar de Korenmolen, onderdeel van Landgoed Huis te Eerbeek, om er hun koren te laten malen. Terwijl de molen zijn werk deed, genoot de boer van een drankje in het kleine naastgelegen café.

Vanaf 1984 breidde de huidige eigenaar Johan van Zadelhoff het horecagedeelte langzaam uit en in 2008 besloot hij van het café een restaurant te maken. En met succes: het restaurant aan de rand van het dorp loopt goed en kent een goede en hoogwaardige culinaire keuken. Om dit jubileum te vieren, heeft De Korenmolen tot 21 juni een speciaal driegangenmenu voor 29,50 euro. Op het menu staan de klassiekers van tien jaar restaurant De Korenmolen, zoals het champignonpotje, de carpaccio en het runderspiesje.

De Korenmolen heeft onlangs afscheid genomen van de biljarttafels om daarmee vol voor de restaurantfunctie te gaan. De biljartvereniging heeft in goed overleg een ander onderkomen gevonden. De Molenzaal is vernieuwd en is een mooie zaal geworden met vele mogelijkheden: niet alleen feesten en partijen tot maximaal vijftig personen, maar ook vergaderingen, trainingen of congressen. De ruimte kan geheel zelfstandig worden gebruikt. De Molenzaal kan ook gekoppeld worden aan de Korenzaal, waardoor er een ruimte ontstaat voor in totaal 175 personen.

Eigenaar Johan van Zadelhoff, bedrijfsleider Bart Tabor en hun team zijn trots op de transformatie die zij samen hebben neergezet en op wat het bedrijf nu is. Het team wil Eerbeek danken voor het vertrouwen in De Korenmolen en nodigt iedereen dan ook uit om de komende weken te genieten van het jubileummenu. Er kan dan ook meteen een kijkje genomen worden in de nieuwe zaal.

www.dekorenmolen.com