Rheden voert Wsw volgend jaar onder eigen regie uit

DE STEEG - De gemeenteraad van Rheden heeft vorige week ingestemd om per 1 januari 2018 de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) onder eigen regie uit te voeren. Deze werkzaamheden worden nu nog uitgevoerd in de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven, maar na alle mislukte onderhandelingen afgelopen jaar en de oprichting van een eigen werkbedrijf van Arnhem, lijkt dit in de toekomst niet aannemelijk meer.

Met de invoering van de Participatiewet is er een einde gekomen aan de instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Sinds 1 januari 2015 worden er geen indicaties meer afgegeven door het UWV en gaan gemeenten geen nieuwe arbeidscontracten meer aan voor plaatsing van arbeidsgehandicapte werknemers binnen de sociale werkvoorziening. Wsw-werknemers die op 31 december 2014 een vast arbeidscontract hadden, behouden dat tot hun pensioen. Dat betekent dat gemeenten deze Wsw-werknemers passend werk moeten bieden tot het moment dat de laatste Wsw-werknemer met pensioen gaat.

Met het mislukken van de onderhandelingen met Social Firm Goedwerkt is het van belang om als gemeente een duidelijk standpunt in te nemen over de uitvoering van de Wsw. Het doorzetten van Presikhaaf Bedrijven lijkt voor de gemeente niet aannemelijk omdat de gemeente Arnhem een eigen werkbedrijf heeft opgericht en omdat alle andere regiogemeenten onderzoek doen hoe zij de Wsw willen uitvoeren.

In de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland zijn in potentie 70.000 mensen die kunnen reageren op één van de 1800 vacatures. Wanneer de gemeente zich alleen focust op betaalde arbeid, betekent dat dat zij voor slechts één op de 39 mensen iets kan betekenen. Omdat de visie van Rheden (iedereen kan meedoen) is, wordt verder gekeken dan naar alleen betaalde arbeid bij reguliere werkgevers. Bij ieder individuele situatie wordt gekeken naar de inhoud van het werk, wat past het best bij de mogelijkheden en waar komen de capaciteiten het best tot hun recht.

De voorgenomen verzelfstandiging van de gemeente Rheden betekent niet dat de gemeente Rheden alle taken zelf uit zal voeren. Er wordt nog onderzocht welke aanpak per werksoort het meest geschikt is, bijvoorbeeld inkopen of samenwerken met regiogemeenten. Hiervoor wordt in juni een nieuw raadsvoorstel voorgelegd aan de raad.