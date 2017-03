Samen in Dorpshuis Rheden

RHEDEN - Op 28 maart kreeg de samenwerking tussen stichting Het Dorpshuis Rheden en zorgorganisatie Siza concreet gestalte door de gezamenlijke opening van de receptie in het Dorpshuis. Samen zijn deze partijen verantwoordelijk voor de ontvangst van hun gasten. Samen willen ze een verbinding leggen tussen mensen uit heel het dorp Rheden en omgeving. Deze gelegenheid werd feestelijk ingeleid en geopend door Joost Kostelijk, een medewerker van de receptie van Siza en door Luuk Kuiper, voorzitter van het bestuur van de dorpsvereniging. Alle gezamenlijke voorbereidingen zijn met volledige inzet gedaan door vrijwilligers van de dorpsvereniging en cliënten van Siza. Conciërges hebben geschilderd, een prachtige balie gerealiseerd en cliënten met een zorgbehoefte hebben hun communicatievaardigheden geoefend. Deze Cliënten van Siza zullen iedereen in de toekomst welkom heten bij binnenkomst of bezoekers te woord staan via de telefoon. In het Dorpshuis zijn vele uiteenlopende activiteiten te doen voor alle geïnteresseerden uit de omgeving. Siza biedt hier ook ondersteuning aan mensen die behoefte aan zorg hebben tijdens de activiteiten.

www.dorpshuisrheden.info

www.siza.nl