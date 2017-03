Fonds voor innovatieve projecten zorg en welzijn

ZEVENAAR - De gemeente Zevenaar komt met een investeringsfonds voor innovatieve projecten op het gebied van zorg en welzijn. Met het fonds ondersteunt de gemeente professionele organisaties bij het realiseren van initiatieven om werkzaamheden efficiënter te organiseren en op zoek te gaan naar vernieuwing.

Samen met de verschillende (zorg)partijen wil de gemeente goede ideeën voortbrengen om in de toekomst de zorg, welzijn en leefbaarheid te kunnen blijven bieden die nodig is. Uit het investeringsfonds worden subsidies en bijdragen verstrekt die dit mogelijk maken. Ook vanuit andere gebieden dan de zorg mogen voorstellen worden ingediend. Voorwaarde bij alle aanvragen is dat de investeringen ten gunste komen van het sociaal domein. Hierbij is het van belang dat de gemeentelijke investering binnen vier jaar aantoonbaar wordt terugverdiend.

De professionele organisaties kunnen vanaf dit moment hun ideeën bij de gemeente aandragen. Voor informatie en voorwaarden, zie www.zevenaar.nl/zorg-en-ondersteuning. Naar verwachting volgt later dit jaar ook een fonds voor vrijwilligers(organisaties) en maatschappelijke instellingen.