Handbalkampioenen

BRUMMEN - De jongste spelers van Handbalvereniging Brummen zijn dit seizoen ongeslagen kampioen geworden. Het team startte in oktober met de competitie in een bijna geheel nieuwe samenstelling en werd in december al winterkampioen. Daarna werden alle wedstrijden gewonnen. De laatste wedstrijd tegen Angeren F1 werd gespeeld in de Bhoele, die feestelijk was versierd met vlaggen, spandoek en ballonnen. En ook deze wedstrijd werd gewonnen, met een mooie 5-1 eindstand. Timo, Ties, Beer, Boule, Renze, Kick en Jelte kregen een beker, medaille, bloemen, gebak, en kinderchampagne. Coach / trainster Gerda Völke ontving bovenden de Gouden Fluit, uit handen van Ronald Tuurenhout namens het Nederlands Handbal Verbond. Ze is al meer dan veertig jaar bondsscheidsrechter.

