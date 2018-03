Boh Foi Toch in Hummelse kerk

HUMMELO - Dorpshuis De Ruimte in Hummelo had afgelopen zaterdag een prachtavond met niemand minder dan Boh Foi Toch. De brand bracht heerlijke liedjes in het dialect, afgewisseld met anekdotes.

Aanleiding van dit feestje was het vijfjarig bestaan van De Ruimte. Op 23 februari was het precies vijf jaar geleden dat burgemeester Henk Aalderink samen met de kleine Freek uit Hummelo de officiële opening verrichtte van het nieuwe dorpshuis. Het dorpshuis werd tegen de multifunctionele kerk aan gebouwd en beide ruimtes zijn bedoeld om de sociale cohesie in het dorp te stimuleren door middel van culturele en verbindende activiteiten, die er dan ook veelvuldig plaatsvinden.