Aanpassing verkeerssituatie bij Lidl Velp

VELP - Voor de zomer is de verkeerssituatie bij de Lidl in Velp definitief aangepast. Dat verwacht de gemeente Rheden. Dan is de rotonde op de Nordlaan klaar en kan het vrachtverkeer komend uit de Larensteinselaan tot die rotonde doorrijden, daar draaien, om vervolgens linksaf de Noorder Parallelweg naar de Lidl in te slaan.

Om dit mogelijk te maken verbreedt de gemeente de Noorder Parallelweg. De omwonenden hebben deze oplossing in een eerder stadium aan de gemeente voorgesteld en in overleg met omwonenden en de Lidl heeft de gemeente voor deze oplossing gekozen.

De Noorder Parallelweg is op dit moment een éénrichtingsweg. Dit was destijds een oplossing om de verkeersgevaarlijke situaties op te lossen. De gemeente heeft het idee van de bewoners overgenomen om de Noorder Parallelweg te verbreden. Hierdoor kan het éénrichtingsverkeer op deze weg worden opgeheven, waardoor het verkeer in de wijk afneemt.

De Lidl heeft twee woningen aangekocht en deze gesloopt. Daardoor is er ruimte ontstaan voor 51 extra parkeerplaatsen, wat het totaal aantal parkeerplaatsen bij de Lidl op 99 brengt. Lidl wilde beter bereikbaar zijn en daarom een tweede uitrit aan de Middellaan realiseren. Deze tweede uitrit komt er niet, omdat deze niet meer nodig is.

Ari de Kok, omwonende van de Lidl: "We waarderen het zeer dat de gemeente open stond voor onze ideeën over de Noorder Parallelweg en daar ook serieus mee aan de slag is gegaan met een positief resultaat."

De gemeente heeft samen met de Lidl en omwonenden gekeken hoe de verkeerssituatie opgelost kon worden. Wethouder Ronald Haverkamp: "Ik ben blij dat de bewoners met hun ideeën zijn gekomen. Ze kennen de situatie ter plaatse natuurlijk als geen ander en daar hebben we veel aan gehad."