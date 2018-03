Vrijwilligers gezocht voor dierenpark ‘t Goor

BRUMMEN - Dierenpark ’t Goor in Brummen is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het gaat daarbij om dierenliefhebbers die het dagelijks voeren en onderhouden van de dieren op zich willen nemen. Maar ook om personen met organisatorische kwaliteiten, die door hun inbreng in het bestuur het dierenparkje voor Brummen kunnen behouden. De zoektocht is nodig omdat vanwege gezondheidsredenen de huidige beheerder Zwieb Prins, noodgedwongen een stap terug moet doen.

Een aantal organisaties heeft de handen in elkaar geslagen voor het behoud van het mooie en centraal in het dorp gelegen dierenparkje. Naast enkele betrokken inwoners zijn dat de Dorpsraad Brummen, Stichting Welzijn Brummen, Kinderboerderij Kiboe Eerbeek en de gemeente Brummen. De leden van Stichting Vrienden van park ’t Goor zijn ook betrokken, maar hebben aangegeven het beheer van de dierenweide niet over te willen nemen. Vandaar dat deze tijdelijke werkgroep zich richt op een doorstart voor de dierenweide en het helpen om een nieuwe organisatie op te richten.

De dierenweide in park ’t Goor is de afgelopen 24 jaar onderhouden door de familie Prins. Deze familie heeft zich dagelijks bekommerd om het leven en welzijn van de aanwezige dieren en deed dat veel passie en inzet gedaan. In al die jaren is er veel tijd in de weide gestoken, met als resultaat dat de weide niet meer weg te denken is uit Brummen. Gezien de gezondheidstoestand van Zwieb Prins moet hij echter een stap terug doen. Hij is genoodzaakt het beheer van de dierenweide neer te leggen. Er zijn (nog) geen opvolgers voor de familie Prins gevonden. De dierenweide is een begrip in Brummen en het zou jammer zijn als door het wegvallen van de huidige beheerder de dierenweide zou ophouden te bestaan.

Omdat de dagelijkse zorg voor de dieren de nodige tijd in beslag neemt, is de werkgroep op zoek naar een groep mensen die samen het beheer van de dierenweide op zich willen nemen. De werkgroep zoekt daarbij zowel mensen die de dieren willen verzorgen als mensen die meer op de achtergrond de organisatie op zich nemen en er voor zorgen dat de dierenweide ook in de toekomst blijft bestaan en een centrale plek in het dorp blijft behouden. .

Voor aanmelden of het stellen van vragen kun men terecht bij Bianca Wengelaar. Dit kan via biancawengelaar@gmail.com.